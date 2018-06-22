Маэстра
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Маэстра

Жанр: Современные детективы

Серия: Джудит Рэшли
Год издания: 2016
Издательство: Издательская группа "Азбука-Аттикус"
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О книге "Маэстра"

Она всегда добивается поставленной цели!

Днем она работает в престижном лондонском аукционном доме, а ночью развлекает пресыщенных мужчин в престижном баре столицы.

Она знает, что должна играть по правилам, если хочет попасть в высшее общество, и старается вести себя соответствующим образом. Но честные старания Джудит выбиться в люди терпят крах, когда ее увольняют за раскрытие темной тайны в самом сердце мира искусства. И в девушке просыпается хищник. И вот она уже на Французской Ривьере. Теперь ничто и никто не сможет остановить Джудит на ее пути к вершине…

«Маэстра» – это стильный, эффектный остросюжетный детектив, первая книга трилогии, в которой действует прекрасная и жестокая Джудит Рэшли, чьи поступки невозможно предсказать до последней страницы.

Впервые на русском языке!

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Отзывы читателей

  • М
    Марина
    22 июн 2018
    Ответить

    Прочитала на одном дыхании. Книга не отпускала своим острым сюжетом от начала и до самого конца. Жду не дождусь продолжения!

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